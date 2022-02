Covid, si va verso gli stadi al 100% di capienza dal 1 marzo: FIGC e Governo al lavoro per l'intesa

Stadi con capienza al 100% a partire dal 1 marzo: FIGC e Governo sono al lavoro in queste ore, come si apprende dall'ANSA, per far sì che questa ipotesi possa diventare ben presto realtà. Negli ultimi giorni i colloqui tra il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e il Ministro della Speranza Roberto Speranza si sono increntrati proprio su quella che, più che un'ipotesi, sembra trattarsi in realtà di qualcosa di «molto concreto». L'eventuale decisione andrebbe di pari passo con le varie norme che il Governo sta iniziando ad adottare e che sono dirette verso un allentamento delle restrizioni a causa della pandemia da Covid-19. Il calo della curva dei contagi di questi ultimi giorni potrebbe così, tra le altre cose, riportare gli stadi a riempirsi di tifosi.

