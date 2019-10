Calcio e relax per i giocatori della Roma. E il Racing Avellaneda di Milito sogna Pastore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è unache pensa al relax in vista della ripresa degli allenamenti (domani) che porteranno alla partita contro ladiin programma domenica 20 ore 15. L’emergenza sulla trequarti potrebbe essere risolta dai rientri di. Non è escluso che il capitano giallorosso (fermato da una forte influenza) possa lasciare il suo ruolo di terzino ed essere spostato più avanti, conche per l’occasione giocherebbe terzino destro. Hanno tirato il fiato nel weekend, invece, i giocatori che durante la settimana di sosta hanno continuato ad allenarsi a Trigoria:ha raggiunto Sarajevo per stare vicino alla Bosnia nonostante l’operazione allo zigomo;è volato a Madrid con la compagna Julieta;è andato a Palma di Mallorca assieme a sua moglie Chiara e al suo ex compagno di squadra Angel Di Maria e la sua famiglia. E a proposito del, dall’Argentina trapela con ilstarebbe pensando di ingaggiare il centrocampista giallorosso. La chiave per convincerlo potrebbe essere Diego Milito attuale segretario tecnico del club: «L’Atletico Talleres è il club del mio cuore e sogno sempre di tornare. È stata la mia prima scuola, il posto dove ho iniziato a crescere come persona e come giocatore. È stato magico perché lì ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza e ho avuto la fortuna di incontrare molte persone che mi hanno aiutato. È il posto dove avrei sempre voluto essere», ha rivelato Pastore a Vivimos Fútbol su Radio Sucesos in occasione della festa per i 106 anni del club. Parole che lasciano poche speranze all’ex Inter.