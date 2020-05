Real Madrid club al mondo con più valore, Juventus 11esima

La società Kpmg ha stilato, come ogni anno, la classifica dei club di calcio con più valore al mondo, pubblicando lo studio 'Football Clubs' Valuation: The European Elite 2020', un'analisi del valore d'impresa dei 32 maggiori club europei. Ai primi due posti si confermano Real Madrid e Manchester United con un valore rispettivamente di 3,47 e 3,34 miliardi di euro. La new entry sul terzo gradino del podio è il Barcellona che supera i tre miliardi e scavalca il Bayern Monaco. Le società nella top ten sono le stesse del 2019, fatta eccezione per il Paris Saint-Germain che sale al nono posto in graduatoria, escludendo la Juventus (lo scorso anno al 10° posto, che scivola un undicesima piazza con un valore di 1,73 miliardi). Variazioni importanti per il Liverpool - che scala due posti e si posiziona quinto - e per l'Arsenal, che scende in decima posizione. Dal sesto all'ottavo posto tre club di Premier League come Manchester City, Chelsea e Tottenham. Solo i primi tre club in graduatoria vantano un enterprise value che supera i 3 miliardi di euro, mentre le società fino all'ottava posizione sono valutate oltre 2 miliardi. Chiudono Psg e Arsenal con una valutazione rispettiva di 1,91 e 1,85 miliardi di euro.

