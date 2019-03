I buu al milanista Frank Kessie nell'ultimo derby costano all'Inter la squalifica (con condizionale) per un turno del «secondo anello verde» (la Curva nord). Lo ha deciso il giudice sportivo. La sanzione sarà sospesa per un anno «con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione».





© RIPRODUZIONE RISERVATA