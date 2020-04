Coppa del Mondo, Qatar: «Mondiale del 2022 assegnato correttamente»

I Mondiali di calcio del 2022 furono assegnati al Qatar in modo corretto. Questo, in sintesi, quanto afferma una nota il Supreme Committee dello stato asiatico che «nega fermamente le accuse contenute nei documenti giudiziari resi pubblici negli Usa» nei giorni scorsi. I documenti in questione, si legge nella nota, «fanno parte di un vecchio procedimento, il cui oggetto non è la procedura di assegnazione delle edizioni 2018 e 2022 della Coppa del Mondo. Nonostante anni di false affermazioni, non è mai stata prodotta un'evidenza» per dimostrare che il Qatar si sia aggiudicata il diritto a organizzare i Mondiali di calcio «con modalità non etiche o con mezzi non consentiti dalle rigide regole di assegnazione della Fifa». Infine, il Supreme Committee ribadisce di «aver rigorosamente rispettato tutte le norme e i regolamenti nella procedura di assegnazione delle edizioni 2018 e 2022 della Coppa del Mondo e qualsiasi affermazione contraria è priva di fondamento e sarà duramente contestata».

