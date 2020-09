Premier League, Arsenal avvio travolgente: 3-0 al Fulham

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Arsenal fa sul serio. E dopo aver vinto Fa Cup e Community Shield ad agosto, parte bene anche in Premier League, andando a imporsi 3-0 sul campo del Fulham. La mano di Arteta, scuola Guardiola, inizia a vedersi. Perché i Gunners cercano sempre l'azione manovrata dal basso – con qualche rischio – ma appena riescono a saltare la prima pressione avversaria si trovano in superiorità numerica in mezzo al campo. E lì diventano guai: perché Aubameyang, Lacazette e Willian (al debutto con la nuova maglia) parlano la stessa lingua con il pallone tra i piedi e di conseguenza si trovano a meraviglia.TUTTO FACILEÈ stato più semplice del previsto contro il Fulham, neopromosso, che mai si è fatto vedere dalle parti di Leno. La partita l'ha aperta la zampata di Lacazette (9') che ha messo tutto in discesa per gli uomini di Arteta. Che hanno continuato a giocare come se nulla fosse successo: distanza perfetta tra i reparti, pressione alta a recuperare il pallone e fantasia davanti. Nella ripresa poi è arrivato il gol di Gabriel – anche lui alla prima con la nuova maglia – con il colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dall'altro brasiliano, Willian. Poi, sempre l'ex Chelsea, ha servito Aubameyang per la firma, immancabile, del gabonese. Rete fotocopia a quella in finale di Community Shield e risultato in cassaforte per i Gunners che si candidano come possibile outsider per questa Premier League.