Ultimo aggiornamento: 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ciociara in semifinale di Coppa Italia regionale riservata alle squadre militanti nel campionato laziale di Promozione, il Paliano di mister Francesco Russo ed una eliminata, il Ferentino. É il bilancio dopo le gare di ritorno dei quarti di finale disputate oggi. Il Paliano ha pareggiato a Palestrina per 2-2 dopo aver vinto l'andata per 2-1. Ancora in goal Yuri Fazi alla 33esima rete stagionele. «Grande gara e grande traguardo grazie al mio goal e di Romaggioli. A questo punto vogliamo arrivare fino in fondo. On campionato siamo secondi-ha spiegato yuri Fazi- guardiamo partita dopo partita senza porci limiti».Il Ferentino di Francesco Pippnburg è stato eliminato dalla Vis Sezze. Dopo il 2-0 per i pontini all'andata oggi 3-3 a Ferentino al termine di una gara spettacolare. «Abbiamo fatto un ottima partita. Per 60 minuti abbiamo messo sotto la capolista del girone C e siamo andati sul 3 a 0 senza mai rischiare nulla. Poi loro hanno accorciato su palla inattiva ma abbiamo reagito di nuovo portandoci ad un passo dal 4a1, sventato da un miracolo del portiere" ha spiegato Pippnburg aggiungendo: " Poi a causa di una disattenzione difensiva abbiamo subito il secondo gol e li si è chiuso il discorso qualificazione. Personalmente sono estremamente dispiaciuto per l’eliminazione, però mi è piaciuto tantissimo lo spirito della squadra e quanto fatto per 60 minuti».