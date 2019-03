Debutta la Nazionale di calcio Sarda: 7-1 al "Resto dell'Isola"

Ultimo aggiornamento: 21:27

Esordio vincente, non certo da favola, ma il "sogno" diventa realtà: per laè un giorno storico. Il risultato finale, il 7 a1 contro la modesta rappresentativa di stranieri che giocano in club sardi, non è da pelle d'oca, ma l'importante era "iniziare". Teatro della prima lo stadio "Frogheri" di, nel cuore dell'isola, dove i ragazzi del c.t.si sono presentai ampiamente rimaneggiati e privi dei "convocabili", protagonisti nei campi di serie A. Tanti ragazzi ancora sconosciuti ai più, come Riccardo Doratiotto, gioiellino della primavera del Cagliari, e qualche volto più noto, come Robert Acquafresca, nativo di Torino, di madre polacca, ma con il cuore per metà sardo. Poco prima del fischio d'inizio suona forte l'inno scelto per la Rappresentativa, "Su Patriotu sardu sos feudatarios", preceduto da un minuto di silenzio dedicato a, sfortunato tifoso rossoblù deceduto durante Cagliari-Fiorentina.Frutto di un lavoro di anni, la Nazionale di calcio sarda è un misto di senso di appartenenza, voglia di rivalsa, un messaggio forte, definito "culturale" oltre che sportivo dal papà di questa Rappresentativa,. Per ora la Nazionale sarda fa parte della Conifa, federazione calcistica alla quale appartengono stati senza riconoscimento internazionale, minoranze etniche e regioni, ma l'obiettivo finale è il riconoscimento da parte dellae della. Sul calendario la data più importante cerchiata in rosso è il 2020, quando ci saranno i Mondiali. In attesa del derby con gli azzurri di, assente "giustificato" in questo storico appuntamento.