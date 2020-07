Morto Jackie Charlton, guidò l'Irlanda ai quarti di finale di Italia '90

Ultimo aggiornamento: 11:57

Calcio irlandese e inglese in lutto: è morto il leggendario ct della nazionale, dell'Eire la Repubblica d'Irlanda per distinguerla dall'Irlanda del Nord, scomparso a 85 anni.L'ex difensore del Leeds e dell'Inghilterra, fratello del più celebre Bobby Charlton entrambi campioni del mondo del '66, aveva un linfoma ed era affetto anche da demenza senile.Bandiera del Leeds, con cui giocò per 21 anni, sulla panchina dell'Eire trovò la sua gloria guidandola fino ai quarti di finale di Italia '90 dove venne eliminato proprio dagli azzurri, per un gol di Totò Schillaci. A Usa '94 si vendicò dell'Italia battendola nella prima partita della fase a gironi e arrivando fino ai sedicesimi, superato dall'Olanda. Nel '96 gli venne conferita la cittadinanza onoraria irlandese.Per tutto questo, e per la sua simpatia, a Dublino venne soprannominato Saint Jack. Con un tweet la federcalcio d'Irlanda lo ricorda oggi come «l'uomo che ha cambiato per sempre il nostro calcio». «È stato un adorato marito, padre, nonno e bisnonno - lo ricorda invece la famiglia con una nota -. Non riusciamo ad esprimere quanto siamo fieri di lui, della sua straordinaria vita e per il fatto che abbia regalato gioia a molta gente, in tanti paesi diversi lungo il cammino della sua esistenza. Era una persona onesta, gentile, divertente e genuina. La sua perdita ci lascia un enorme vuoto ma gli saremo grati per sempre per tutti i bellissimi ricordi che ci ha donato».