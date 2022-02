L'arbitro Serra torna a parlare dopo Milan-Spezia: «Ero frastornato»

A due settimane dall'episodio che lo ha visto sfortunatamente protagonista, l'arbitro Marco Serra è tornato a parlare, in esclusiva per Sky Sport, della sua direzione di gara nel match di Serie A Milan-Spezia e soprattutto dell'episodio in cui interruppe il gioco pochi istanti prima del gol di Messias, quando il risultato - a pochi minuti dalla fine - era fermo sull'1-1. La decisione scatenò enormi polemiche già in campo, con i giocatori rossoneri che andarono ad accerchiarlo e con la celebre immagine di Rebic che gli poggia le mani intorno al collo in un gesto più di comprensione che di rabbia. Il 39enne arbitro di Torino ha commentato così, a diversi giorni di distanza, la vicenda: «Quello dei calciatori del Milan è stato gesto bellissimo: ero frastornato e l'ho capito solo il giorno dopo. Non vedo l'ora di tornare ad arbitrare». Anche il presidente dell'AIA Alfredo Trentalange ha voluto dire la sua: «Ho trovato un uomo ferito ma maturo e motivato. Noi arbitri sappiamo bene che dobbiamo essere in grado di trasformare i problemi in risorse. Ci ha fatto molto piacere la reazione del club rossonero».

