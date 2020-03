Algarve Cup, domani le azzurre in finale contro il Portogallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un’Italia, impegnata in Portogallo, che domani sera (19:45, diretta su Rai Sport), si giocherà l’Algarve Cup, una delle competizioni più importanti del panorama. Parliamo della nazionale femminile di Milena Bertolini che affronterà la Germania, squadra che occupa la seconda posizione nel ranking mondiale. “Siamo onorate di essere arrivate fin qui – ha spiegato il Ct azzurro nella conferenza stampa pre partita – e di poterci confrontare contro una squadra così forte. Le ragazze dovranno scendere in campo con aggressività e con il giusto atteggiamento cercando di esprimere al meglio le proprie qualità tecniche”. E’ dal 2001 che le azzurre non battono la Germania. Da allora sono arrivate otto sconfitte. Ma domani sera sarà una finale. E Girelli e compagne hanno tutta l’intenzione di regalare qualche ora di spensieratezza all’intera Nazione. La partita in ogni caso sarà giocata a porte chiuse, per via dell’emergenza Coronavirus. La decisione è stata presa dalla Federcalcio portoghese, organizzatrice della manifestazione.BERTOLINI:”VIVIAMO CON APPRENSIONE”.La nazionale azzurra da dieci giorni è in Portogallo. E sta vivendo da lontano il momento surreale che sta attraverso l’Italia. “Stiamo vivendo con apprensione quello che sta succedendo nel nostro Paese. E’ importante seguire le indicazioni del governo e degli esperti. Sono sicura che tutti insieme riusciremo ad uscire da questa situazione”.LE SCELTE TECNICHELa cosa certa è che finalmente Manuela Giugliano, una delle calciatrici migliori sotto il profilo tecnico, è rientrata in gruppo. Per lei potrebbe esserci subito una maglia da titolare. Dovrebbe essere solamente questo il dubbio della Ct rispetto alla vittoria uscita contro la Nuova Zelanda. Il ballottaggio è con Stefania Tarenzi che comunque nell’ultima partita è anche riuscita ad andare a segno. Per il resto formazione confermata con Schroffenegger in porta, difesa composta da Guagni, Gama, Linari e Bartoli. A centrocampo Mascarello, Rosucci e Cernoia. In attacco Girelli e Bonansea. Per l’ultima maglia a disposizione Bertolini scioglierà solamente alla fine i dubbi.