Calcio, Giuseppe Rossi torna ad allenarsi con il Villarrreal

Giuseppe Rossi ci riprova. Torna in campo, di nuvo in Spasgna e sempre in maglia gialla. « 12 anni, due mesi e nove giorni. Primo allenamento di Giuseppe Rossi con il Villarreal. Benvenuto Beppe». Sono i tweet che il club spagnolo pubblica sul proprio account ufficiale per celebrare il ritorno dell'ex azzurro Giuseppe Rossi che, proprio oggi, ha ripreso a lavorare con il Sottomarino giallo. Lo sfortunato attaccante, più volte fermato da gravi e lunghi infortuni, ha chiesto e ottenuto di potersi allenatore con la squadra spagnola, che milita nella Liga. Rossi ha giocato nel Villarreal fra il 2007 e il 2013, collezionando 136 presenze, condite da 54 reti.





