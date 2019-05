Flash mob in centro a Firenze dei tifosi viola davanti ai negozi di Della Valle

Flash mob di oltre mille tifosi della Fiorentina, soprattutto della curva Fiesole, davanti al negozi di Tod's e Hogan, nella centrale via Tornabuoni a Firenze, per protestare contro la società viola e in particolare contro i Della Valle. 'Della Valle vattenè è lo slogan più ripetuto e scritto anche su volantini esibiti a mani alzate. Ma ci sono anche striscioni ironici come 'Meglio scalzi che con le Hogan' o 'Bel progetto di nulla, complimentì tra le centinaia di braccia alzate per contestare con applausi di sarcasmo la gestione della squadra gigliata. Alcuni tifosi, con brevi interventi al megafono, si sono lamentati dei contenuti della lettera pubblicata stamani da Diego Della Valle su 'La Nazionè

Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA