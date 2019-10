Calcio femminile, week-end di alto livello: c'è il derby di Milano, la Roma ospita l'Empoli

Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorna il campionato. E ritorna in grande stile con Inter-Milan. Il derby della “Madonnina”, il primo della storia al femminile, è il match di cartello della terza giornata della serie A che partirà domani e si chiuderà proprio con la stracittadina milanese in programma domenica pomeriggio. I riflettori sono decisamente puntati sulla sfida tra la formazione di Sorbi, che viene dalla vittoria in trasferta sull’Empoli, e quella di Ganz, in testa alla classifica a punteggio pieno. Le rossonere, a differenza degli uomini, sono le favorite per la vittoria dopo un avvio entusiasmante sia sotto l’aspetto dei risultati ma anche sotto il profilo del gioco espresso. Una bella sfida.L’altra capolista Juventus sarà impegnata in casa conto la Florentia. Una gara sulla carta semplice per le ragazze di Rita Guarino che hanno come obiettivo quello di mettere pressione al Milan, impegnato, come detto, il giorno dopo. Difficile per la Florentia riuscire a togliere lo zero dalla classifica in questa partita.Vuole rimanere agganciata alle zone alte della graduatoria invece la Roma, che ospiterà al “Tre Fontane” l’Empoli. Giugliano e compagne vogliono regalare la prima vittoria casalinga ai propri tifosi dopo aver espugnato Firenze con una prova tutta carattere. L’avversario è decisamente alla portata delle giallorosse che però, in queste prime due partite della stagione, non hanno ancora espresso tutto il potenziale della propria rosa. Una gara fondamentale anche per capire come sta procedendo il lavoro della Bavagnoli su una squadra costruita per vincere.L’altra big del campionato, la Fiorentina, ospiterà l’ostico Tavagnacco. Le viola hanno tutta l’intenzione di dimenticare la sconfitta interna contro la Roma e l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal. Ma davanti si troveranno una formazione che ha collezionato due buoni pareggi nelle prime due giornate e vuole continuare a muovere la propria classifica.Orobica-Sassuolo e Bari Verona chiudono il quadro della terza giornata. Due partite aperte a qualsiasi tipo di risultato.Saranno due le partite che questo weekend saranno trasmesse in diretta. La prima sarà Juventus-Florentia che si giocherà domenica alle 12:30. Subito dopo, con inizio alle 15, il derby di Milano sarà trasmesso su Sky calcio 1.