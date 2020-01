La Juve risponde a Roma e Fiorentina: ​5-1 al Tavagnacco

Alle vittorie di Roma e Fiorentina ha risposto la Juve. La formazione di Rita Guarino batte 5-1 in trasferta il Tavagnacco trovando la decima vittoria in campionato su undici partite disputate. Il 2020 delle bianconere riparte com’era finito il 2019. Con l’ennesima affermazione contro una squadra, quella triestina, che era pure riuscita a passare in vantaggio grazie al gol di Chandarana al 20’ del primo tempo. Ma al “Nereo Rocco”, alle campionesse d’Italia sono bastati quattro minuti per ribaltare la situazione: prima grazie al rigore di Cristiana Girelli – undicesima rete in campionato – e poi con la spaccata di Martina Rosucci abile a sfruttare al meglio l’assist di Maria Alves dopo una sgroppata sulla corsia destra. Appena riesce a cambiare marcia, la squadra di Rita Guarino, riporta sui propri binari ogni tipo di partita. Nella ripresa la brasiliana Alves s’è messa in proprio andando a siglare con un leggere tocco sotto il gol del 3-1 che ha chiuso virtualmente la sfida. Nel finale c’è stata gloria anche per il nuovo acquisto bianconero, la francese Zamanian arrivata dal Psg, e per Valentina Cernoia, al quarto centro in stagione che ha fissato il 5-1 finale. Adesso c’è in campo il Milan di Maurizio Ganz, impegnato nella sfida interna contro l’Empoli. In testa, tutte hanno vinto. Allora le rossonere non possono permettersi passi falsi e si affidano a Valentina Giacinti.

