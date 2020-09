Luci a San Siro: Milan-Juve femminile al Meazza

San Siro apre alla Serie A femminile. Per la prima volta nella sua storia. La "Scala del calcio" ospiterà il prossimo 5 ottobre la partita tra Milan e Juventus, le due squadre in testa alla classifica del campionato insieme alla Fiorentina, che arriveranno al big match a punteggio pieno. Dopo l'Allianz Stadium quindi (che ospiterà anche la finale di Champions League nel 2022), che due anni fa fece da palcoscenico alla sfida scudetto tra la Juventus e la Fiorentina davanti a 40mila persone, anche il Milan farà giocare la sua squadra femminile nel proprio impianto. Cosa che è già successa anche alla Fiorentina di Commisso, che ha ospitato l'Inter al Franchi alla prima di campionato. Ganz contro Guarino quindi se la vedranno a San Siro: sarà uno dei lunedì sera più importanti per il calcio femminile.

