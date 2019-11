Milan, 1-0 al Sassuolo e primato in classifica. Domani Roma-Juve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa di Roma-Juve (in campo domani alle 12,30), il Milan di Maurizio Ganz vola in testa alla classifica del campionato. Basta una rete di Zigic alle rossonere per avere la meglio su un coriaceo Sassuolo (1-0) che ha venduto veramente cara la pelle. Soprattutto nel primo tempo la squadra di Piovani è riuscita a mettere in difficoltà l'attuale capolista. Poi, dopo il vantaggio, il Milan si è sciolto ed è andato vicino al raddoppio con Salvatori Rinaldi. Tre punti pesanti per le rossonere che guarderanno con attenzione il risultato di domani.Aggancia il secondo posto in classifica anche la Fiorentina che batte (4-2) un Verona sempre più in crisi. Buona prestazione per le ragazze di Antonio Cincotta che ringraziano Mauro che con una doppietta chiude il primo tempo. Nella ripresa poi arriva la rete di Bonetti. Sembra tutto chiuso ma il Verona la riapre prima con Glionna e poi con Pasini. Ci pensa allora capitan Parisi con un calcio di rigore a regalare i tre punti alle viola.Seconda vittoria consecutiva per l'Inter di Attilio Sorbi. 0-2 sul campo del Tavagnacco con le reti di Tarenzi nellla prima parte di gara e di Marinelli nel secondo tempo. Si rilanciano le nerazzurre che vanno al quinto posto in classifica ad una sola lunghezza dalla Roma.Grossa boccata d'ossigeno infine per il Bari che lascia l'Orobica all'ultimo posto solitario in classifica. 1-3 il finale. In vantaggio sono passate le padroni di casa con Zanoli, ma poi le pugliese l'hanno ribaltata grazie alla doppietta di Manno e al sigillo di Soro.