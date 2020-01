Juve inarrestabile: 2-1 al Sassuolo, dodicesima vittoria in 13 partite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici vittorie in 13 partite. La Juve è inarrestabile. 2-1 al Sassuolo e vetta della classifica mantenuta ben salda. Inarrestabile è anche Cristiana Girelli, sempre più capocannoniere del campionato con 13 gol. Media mostruosa. È ovviamente la numero 10 a spaccare la partita all’alba della stessa. Il suo tap in vincente permette alla squadra di Rita Guarino di incanalare la gara sui binari preferiti. Nella ripresa Pedersen mette il risultato in cassaforte. Il Sassuolo ha comunque il merito di crederci fino alla fine e riesce a riaprire la partita con Daniela Sabatino – decimo centro per lei in campionato – che regala suspence ai minuti finali. Di occasioni clamorose alla fine non ce ne saranno, ma le neroverdi dimostrano di attraversare un buon momento di forma nonostante la sconfitta. La sfida nella sfida, quella tra le attaccanti della Nazionale comunque, finisce in parità. Un gol a testa. Ma a gioire sicuramente è l’attaccante della Juventus che riesce a portare a casa i tre punti.Seconda vittoria consecutiva per il Milan. Sempre nel finale, le ragazze di Ganz, riescono ad avere la meglio sull’Orobica. 1-0 e l’ha decisa Dominika Conc. La centrocampista è sempre stata decisiva con le sue reti. Tre punti di platino per le rossonere che volano al terzo posto in classifica superando momentaneamente la Roma. Un dominio assoluto, durante l’arco dei 90’, per il Milan. Ma poca concretezza poi negli ultimi sedici metri. Mancano i gol di Valentina Giacinti, ancora ferma a quota 4 reti. Ma nonostante questo l’attaccante rossonera è stata decisiva nell’azione che ha portato al gol della vittoria. La sua giocata infatti ha permesso poi alla centrocampista slovena di piazzare la zampata vincente. Orobica invece sempre più in fondo alla classifica con la serie B che ormai è vicina per le bergamasche.Finisce a reti bianche infine lo scontro salvezza tra Bari e Tavagnacco. Poche emozioni in Puglia. Entrambe quindi rimangono al penultimo posto in classifica in attesa del recupero che vedrà impegnata la squadra pugliese contro il Milan.Domani scenderanno in campo le altre squadre. E gli occhi, come detto, saranno tutti puntati su Roma-Fiorentina.