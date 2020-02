Calcio femminile, Milan-Fiotrentina il big match di giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È Milan-Fiorentina il big match della 16esima giornata di Serie A femminile. Una partita cruciale per la lotta al secondo posto che vedrà interessata, e non può essere altrimenti, la Roma. Non ci sono favoriti, anche perché nelle altre due sfide stagionali le squadre si sono annullate a vicenda. Un risultato, se venisse fuori il terzo pareggio, che farebbe piacere alle giallorosse che potrebbero accorciare in classifica e avvicinarsi alla Champions League. La Roma comunque sarà impegnata sul difficile campo del Sassuolo: una sfida che nasconde tante insidie per Bartoli e compagne e che quindi deve essere affrontata con la massima concentrazione. Non fare risultato pieno vorrebbe dire lasciar andare tutti i sogni di gloria. Impegno semplice in trasferta per la Juventus capolista. La squadra di Rita Guarino sarà di scena a Verona contro un Hellas in crisi di gioco e di risultati. Inter-Bari di domani sarà la prima partita della giornata: è stata comunque una settimana movimentata in Puglia visto che la società ha deciso di sollevare dall'incarico Domenico Caricola. Al suo posto è arrivata Cristina Mitola: il debutto non sarà dei più semplici. Cambio in panchina anche al Tavagnacco: esonerato Lugnan dopo la sconfitta interna contro il Milan, la società friulana ha affidato le sorti della squadra a Chiara Orlando, allenatrice della Primavera. Anche in questo non sarà facile andare a fare risultato sul campo dell'Empoli. Florentia-Orobica chiude il programma della giornata. Favorite nettamente le toscane, che tra le mura amiche hanno battuto Milan e Roma e fermato la Juventus.