Carolina Morace ripone grande fiducia nell'Italia femminile per il Mondiale, al via tra due giorni in Francia: «Se non si caricano troppo di pressioni possiamo fare un buon Mondiale e passare il primo turno». L'ex ct azzurro, dopo aver terminato il proprio rapporto lavorativo con il Milan, esperienza della quale preferisce non parlare, commenterà le partite della rassegna iridata su Sky Sport, che trasmetterà in diretta tutte le 52 partite, di cui 37 in esclusiva.



«L'Australia - spiega Morace - è la favorita del girone, anche se ha cambiato l'allenatore da due mesi e da allora ha sempre perso, mi sembra un pochino allo sbando e possiamo approfittarne. Anche il Brasile sulla carta è più forte tecnicamente ma sono due anni che non vince una partita. La Giamaica non la conosco bene. Passeranno anche le migliori terze, per cui abbiamo tutte le carte per passare il turno».



Morace riconosce nella «forza del gruppo» la qualità principale delle azzurre della ct Bertolini ma teme che la Nazionale possa «pagare lo scotto» per l'emozione di giocare davanti a 80mila persone, quando in Serie A il pubblico è di qualche centinaio di persone: «Non siamo una squadra che ha una giocatrice su tutte, non c'è una che emerge, non c'è una Carolina Morace, però con il gruppo e il lavoro di gruppo si può sopperire. Chi vince? Una tra Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti ma la sorpresa sarà l'Olanda».

