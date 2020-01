Milan scatenato: 6-3 alla Pink Bari nel recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terza vittoria consecutiva per il Milan di Maurizio Ganz, che batte 6-3 il Bari nel recupero giocato questo pomeriggio al "Vismara" e ridisegna quindi la classifica della serie A femminile. Le rossonere infatti con questa vittoria agganciano a quota 29 la Fiorentina al secondo posto, staccando la Roma ferma a 25 punti in classifica. Sarà comunque una lotta a tre, fino al termine della stagione, per guadagnare l'accesso alla prossima Champions League. Tutto facile per le rossonere, che dilagano nel secondo tempo dopo una prima parte di gara in leggera sofferenza. A segno Valentina Giacinti con una tripletta, poi Heroum, Jane e Thorvaldsdottir, al terzo gol in campionato in altrettante partite. Impatto importante per l'islandese che si dimostra subito decisiva. Torres, Carp e Manno hanno reso per la Pink Bari il passivo meno amaro. Ultima nota: il capitano rossonero Giacinti conferma che la squadra pugliese è la propria vittima preferita. Nelle ultime tre partite disputate contro le biancorosse l'attaccante del Milan e della Nazionale è andata a segno per ben undici volte.