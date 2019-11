La Florentia batte il Milan, stasera c'è la Juve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Milan conosce la sua prima sconfitta stagionale. La formazione di Maurizio Ganz è battuta dalla Florentia. 2-1 per le padroni di casa, che trovano una rimonta ormai insperata grazie alla doppietta di Kelly. A portare in vantaggio le rossonere era stata Giacinti (al ritorno al gol) con un calcio di rigore da lei stessa conquistato e realizzato al 55'. Pochi minuti dopo sempre dal dischetto l'australiana ha riportato le cose in parità. Al 94' la doccia fredda per il Milan. Grande festa per la Florentia che vola al quarto posto in attesa, domani, della Roma. Una vittoria dedicata a Giulia Orlandi, capitano delle toscane, che dice addio al calcio giocato. Nel 2017, l'attuale capitano della Florentia, aveva alzato al cielo con la maglia della Fiorentina Scudetto e Coppa Italia.Non riesce a dare continuità ai propri risultati l'Inter. Vittoria del Sassuolo (1-0) grazie alla rete di Pugnali al 14'. Ci hanno provato le nerazzurre, soprattutto con Tarenzi. Ma non sono più riuscite a rientrare in partita. Affermazione fondamentale invece per la squadra di Piovani. Una vera e propria boccata d'ossigeno che permette alle emiliane di staccarsi dalle zone calde della classifica. Grande rammarico per per le ragazze di Sorbi. Un'altra vittoria avrebbe permesso di dare una svolta importante alla stagione.Si sblocca anche il Verona di Bonazzoli che schianta 3-0 l'Orobica Bergamo, sempre più ultima in graduatoria. Nel primo tempo, a mettere la gara in discesa per le padrone di casa ci pensano Solow e Cantore. A chiudere la pratica invece è il gol di Pirone arrivato ad un minuto dal 90'.Finisce in parità infine (0-0) tra Bari ed Empoli. Un punto che serve a entrambe per muovere la classifica.Stasera chiude il quadro del sabato Juventus-Fiorentina (20:45 Sky Sport). Domani invece sarà il turno della Roma in casa contro il Tavagnacco (12:30 Sky Calcio 1).