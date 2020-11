Champions femminile, sorteggio: Juve-Lione e Fiorentina-Slavia Praga

Sorteggio terribile per la Juventus. Un po’ meglio per la Fiorentina. L’urna di Nyon, che ha decretato gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale della Champions League femminile, ha sancito che l’avversaria della squadra di Rita Guarino sarà il Lione. Le francesi guidano il ranking Uefa e hanno vinto le ultime cinque edizioni della manifestazione continentale. Poteva andare decisamente in maniera diversa per le bianconere. Che però si potranno confrontare contro la migliore squadra del Mondo per capire anche a livello sono. Se c’è da guardare un lato positivo è solamente questo.

Lo Slavia Praga invece sarà l’avversaria delle ragazze di Antonio Cincotta, che almeno hanno evitato Psg e Manchester City: di un altro livello. Juventus e Fiorentina hanno rappresentato l’Italia anche nella passata edizione e sono state eliminate proprio ai sedicesimi rispettivamente da Barcellona e Arsenal. Le gare d’andata si giocheranno il 9 e il 10 dicembre; una settimana dopo è previsto il ritorno. Entrambe, non essendo teste di serie, giocheranno la prima partita in trasferta. Sarà durissima riuscire a compiere l’impresa.

