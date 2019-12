Bertolini: «Il 2019 è stato l'anno del calcio femminile»

«Il 2019 è stato l'anno del calcio femminile, siamo molto felici e orgogliose dei risultati raggiunti: è stata l'occasione per far emergere le qualità delle nostre ragazze e farle conoscere sia in Italia che all'estero». Lo ha detto il commissario tecnico della nazionale femminile di calcio, Milena Bertolini, che oggi, a Viggiano (Potenza), ha partecipato a un'iniziativa, promossa da Eni e Comitato regionale lucano della Lnd, sul tema «Continuare a investire nel calcio giovanile per la crescita umana e sportiva delle ragazze e dei ragazzi lucani».

«Iniziative come quella di oggi - ha aggiunto Bertolini - sono fondamentali per promuovere lo sport a livello regionale e

territoriale, la linfa vitale per dare slancio a tutto il movimento del calcio giovanile e in particolare a quello femminile».





