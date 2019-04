© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presso la sala “Jacopone da Todi” dell’Auditorium Antonianum di viale Manzoni si è svolta la presentazione del 2° Memorial “Federico Ghigiarelli”, lo sfortunato ragazzo del 2002 venuto a mancare il 22 dicembre 2017 a causa di un tragico incidente stradale davanti all’ingresso dell’Itas Emilio Sereni. L’ evento dedicato alla memoria di Federico è stato rinnovato per il secondo anno consecutivo dal presidente dell’Atletico Torrenova, Alessio De Santis, e dal direttore sportivo Massimiliano Marinelli per diffondere tra i giovani atleti i valori fondamentali della vita e dello sport come il rispetto delle regole, l’aggregazione, il sano divertimento e la leale competitività.Il torneo riservato alla categoria Allievi Under 17 – categoria in cui Federico Ghigiarelli ha militato con la maglia dell’Atletico Torrenova - avrà luogo interamente presso il centro sportivo “Tre Torri” dal 20 maggio al 9 giugno e prevederà la classica formula all’italiana: 16 squadre divise in 4 gironi, in cui le poi le prime due classificate dei quattro raggruppamenti accederanno ai quarti di finali. Fino alle semifinali al termine degli ottanta minuti regolamentari, in caso di pareggio, si andrà direttamente ai calci di rigore. Mentre la finale del 9 giugno vedrà al termine dei tempi regolamentari svolgere gli eventuali supplementari da 10 minuti ciascuno, e poi i calci di rigore.Il sorteggio effettuato dal direttore sportivo dell’Atletico Torrenova, Massimiliano Martinelli, e dalla sorella di Federico, Elena, ha determinato i quattro gironi in tale maniera:GIRONE A: Giardinetti, Tor Tre Teste, Accademia Calcio Roma, Atletico 2000GIRONE B: Vigor Perconti, Atletico Torrenova, Campus Eur, AlbalongaGIRONE C: Lodigiani, Certosa, Città di Ciampino, UrbetevereGIRONE D: Tor Sapienza, Sff Atletico, Tor di Quinto, SavioIl presidente bianconero Alessio De Santis, il cui impegno per questa manifestazione è strettamente legato alla figura di Federico Ghigiarelli, ha insistito fortemente ad organizzare questo torneo in grande stile affinché possa diventare un evento duraturo nel tempo: «Un’emozione forte ricordare Federico perché da presidente l’ho conosciuto e l’ho vissuto – commenta commosso De Santis – Ringrazio la famiglia del ragazzo che ci ha aiutato in tutto nell’organizzazione di questo torneo e la mia speranza è che il memorial possa diventare una tappa fissa ogni anno per ricordare il nostro Federico e possa ritagliarsi uno spazio importante nel calcio giovanile laziale».Il direttore sportivo Martinelli ha voluto dire la sua ribadendo che il torneo avrà le sue fondamenta nei valori del rispetto e della leale competizione al di là del risultato tecnico. Sono intervenuti durante la presentazione dell’evento Massimo Piangerelli, lo zio di Federico Ghigiarelli nonché tecnico del Giardinetti, che ha aiutato la società dell’Atletico Torrenova nell’organizzazione del torneo, e Stefano Brinchi, il presidente di Roma Servizi per la Mobilità, promotore della campagna di sensibilizzazione della sicurezza stradale che ha contribuito ad avviare a questo proposito un progetto riguardante 4000 ragazzi delle scuole elementari di Roma.Commovente il video dedicato al ricordo di Federico Ghigiarelli, la cui anima è rimasta nei cuori dei suoi compagni dell’Atletico Torrenova, da loro onorato ogni partita con l’hashtag #ghiggiapresente. In chiusura di presentazione ha preso la parola l’attuale tecnico bianconero dei 2002, Raniero Camerino, che pur non avendo allenato Federico ha avuto modo di conoscerlo bene grazie ai racconti dei suoi ragazzi: «Federico è una costante presenza nel nostro spogliatoio. Sin dal primo giorno in cui ho allenato questi ragazzi il pensiero di Ghiggia è stato sempre con noi. Ci ha aiutato anche durante il campionato, su 19 partite vinte su 20, ci sono state dei momenti in cui abbiamo vinto con rimonte clamorose e gol all’ultimo secondo. Il legame che hanno con Federico da lassù è unico e ha un qualcosa di magico».Federico era un ragazzo ed un atleta pulito, leale e solare. La famiglia e la società del Torrenova si sono strette insieme per onorare la memoria di un ragazzo che sia duratura e di esempio nel tempo.