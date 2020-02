Il rischio, solo sportivo in questo caso, è che non si riesca a uscirne. Il calcio italiano e internazionale scopre, in una situazione d’emergenza senza precedenti cui fare riferimento, come l’intasamento dei calendari possa portare a inquinare il regolare svolgimento delle competizioni: da qui a fine maggio non ci sono più settimane vuote, per le squadre impegnate nelle Coppe, europee o nazionali che siano; recuperare le partite già rinviate, o che potranno essere rinviate d’ora in poi, è pressoché impossibile.

TUTTO ESAURITO

Prendete l’Inter: se dovesse andare avanti in Europa League, probabile, e magari rimontare il Napoli e conquistare la finale di Coppa Italia, più complicato ma niente affatto da escludere, non potrebbe rigiocare la partita con la Sampdoria prima del 20 maggio, cioè il mercoledì precedente l’ultima di campionato. Persino se questo fosse l’unico incontro rinviato, vanno tenute in conto possibili ricadute di carattere psicologico: un conto è rincorrere agganciato al treno delle prime (Juventus e Lazio), un altro è leggere una classifica che ti vede distanziato 6 punti dalla capolista. Per non parlare delle prevedibili reazioni di un perfezionista come Conte che ancora non sa se e quante partite disputerà la sua squadra nella settimana che si dovrebbe concludere proprio con Juventus-Inter.

SOLDI A RISCHIO

Si dovrebbe. Già, perché domenica prossima a Torino si potrà giocare? Da ieri si discute delle possibilità di far svolgere a porte chiuse i recuperi degli incontri saltati e anche di evitare altri prossimi rinvii sempre lasciando il pubblico fuori dagli stadi. Una soluzione che al momento risulta osteggiata dalla stragrande maggioranza delle società calcistiche, che ne subirebbero danni economici consistenti. Non è bello neppure per i calciatori scendere in campo in stati desolatamente vuoti: certamente verrebbe meno una parte significativa di uno spettacolo che non è mai stato e non sarà mai esclusivamente televisivo. Ma se non ci fosse altra soluzione in grado di salvaguardare la salute pubblica, la scelta diverrebbe inevitabile. Un costo da pagare alle superiori esigenze di sicurezza. Diversa la situazione nel resto d’Europa.

SOLO IN ITALIA

Nessun Paese ha ancora adottato misure drastiche come quelle italiane e perciò l’Uefa fino ieri non si era neppure posta il problema. Lo dovrà fare senza indugi oggi: giovedì è in programma Inter-Ludogorets e riesce difficile pensare che venga disputata (se non senza spettatori) in una città che ha deciso di chiudere le scuole per tutta la settimana. Il regolamento prevede che l’Inter possa indicare un altro campo a sua scelta (Bari, piuttosto che Roma, piuttosto che Palermo). In quel caso sia gli avversari che l’Uefa sarebbero tenuti ad accettare la proposta. Purché pervenga in tempi utili ad organizzare l’incontro, oltre che le trasferte della squadra bulgara e di quella arbitrale. Spazi per rigiocare la partita non ce ne sono: giovedì venturo è già in programma l’andata del turno successivo, gli ottavi di finale. Chissà che questo imprevisto emergenziale di natura sanitaria non possa portare le autorità calcistiche internazionali a ripensare calendari zeppi fino all’inverosimile. Se non è già troppo tardi

