Lazio, i dubbi di Sarri in ottica Milan: Hysaj e Felipe Anderson ci provano. Torna Reina

Qualora non si fosse ancora capito a Sarri il format della Coppa Italia non va giù: «Dispiace che la competizione sia una delle più antisportive del mondo. Non si sa dove, come e chi fa il sorteggio». Altra stoccata da parte del tecnico della Lazio, stavolta alla coppa nazionale, trofeo che ancora non ha mai alzato né in Italia con Napoli e Juventus né in Inghilterra col Chelsea. Proprio per questo, oltre al fatto che sarebbe la via più breve per arrivare all’Europa, a San Siro bisognerà attendersi una squadra con grande «fame».

Lazio, tanti dubbi per Sarri. Da Hysaj a Felipe Anderson, ecco chi sogna una chance a San Siro

Dopo le brevi dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club e l’analisi video, il Comandante ha diretto la rifinitura in ottica Milan. Torello, rapidità e ovviamente largo alle prove tattiche con carte rigorosamente mischiate. L’unica certezza (o quasi) sarà il modulo: 4-3-3. Tra i pali toccherà a Reina, diventato portiere di coppa. Davanti a lui l’unica sostituzione rispetto al Franchi potrebbe essere sull’out destro con Hysaj al posto di Lazzari. Luiz Felipe, Patric e Marusic procedono verso la conferma dopo le ottime prestazioni nelle ultime uscite ufficiali. Tanti i dubbi a centrocampo. Milinkovic dovrebbe essere replicato come mezzala destra.

Al centro Leiva sogna un’altra chance dal 1’ a scapito di Cataldi che potrebbe servire nella seconda parte di gara in caso si vada ai supplementari come contro l’Udinese. A destra nonostante i crampi non è da escludere di nuovo la partenza da titolare di Luis Alberto, tra i migliori sabato scorso, anche se Basic scalpita per tornare dal 1’. Giunti all’attacco, quelli sicuri del posto ad oggi sembrano essere Immobile e Zaccagni. A destra c’è il solito ballottaggio tra Pedro e Felipe Anderson e stavolta a sorridere potrebbe essere il brasiliano dopo il buon ingresso a Firenze. Unico assente alla seduta odierna Acerbi. Il difensore domani svolgerà gli accertamenti al flessore della coscia sinistra per monitorare il percorso di recupero. Al momento l’obiettivo per rivederlo in campo resta la gara di andata contro il Porto.