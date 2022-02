Coppa Italia, Juventus-Sassuolo di giovedì 10 febbraio: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia si chiude con il match di giovedì 10 febbraio tra Juventus e Sassuolo. I bianconeri, sulle ali dell'entusiamo per gli acquisti di mercato e la vittoria in Serie A contro il Verona, vogliono difendere il titolo di campioni in carica della competizione; il Sassuolo, altalenante nelle ultime uscite, cerca invece l'impresa in trasferta per continuare a sognare. Allegri pronto a dare una maglia da titolare a Kaio Jorge e fiducia a Morata; praticamente nessun turnover invece per i neroverdi, con Dionisi che chiederà gli straordinari a tutto il suo attacco.

Segui la diretta di Juventus-Sassuolo

Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Perin, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kaio Jorge, Morata. All.: Allegri

SASSUOLO (3-4-2-1): Consigli; Rogerio, Ferrari, Chiriches, Toljan; Frattesi, Harroui; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All.: Dionisi

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida di Coppa Italia Juventus-Sassuolo, in programma alle 21.00 all'Allianz Stadium di in Torino, sarà visibile in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre la diretta testuale del match sarà disponibile sul sito web de IlMessaggero.it.