Juventus, Allegri non ci casca: «Sognare non mi piace molto, l'obiettivo è giocarci il 4° posto con l'Atalanta»

La Coppa Italia diventa obiettivo reale e alla portata di una Juventus in risalita in classifica ma ancora troppo lontana dall’Inter in vetta alla classifica. «Sognare a me non piace tanto, le prime 3 sono lontane - conferma Allegri -. Il nostro campionato è giocarcela con l’Atalanta da qui a fine stagione per il quarto posto. La squadra sta bene, tutti a disposizione ad eccezione di Chiellini, out, Bernardeschi che rientrerà venerdì e Kean squalificato. Bonucci giocherà dall’inizio. Bisogna essere pronti, è un quarto di finale ed è un obiettivo stagionale. Una partita molto seria ci aiuterebbe a preparare lo scontro diretto con l’Atalanta». Max non condivide la critiche aspre di Maurizio Sarri sul format della Coppa Italia («Rispetto Maurizio, ma io gioco quando e dove mi dicono di farlo. Non faccio i regolamenti. Rispetto le idee di Sarri , ma non sono cose che mi riguardano») e si gode Vlahovic senza fretta. “Su Dusan devo valutare, possibile che rimanga fuori uno tra lui e Morata, è possibile che giocherà Kaio Jorge titolare. Aveva la possibilità di andare a giocare al Sassuolo ma ha preferito rimanere. Sta crescendo, è un ragazzo giovane e farà il suo percorso. Avaro ha fatto i primi 5 mesi giocando spalle alla porta, e non sono le sue caratteristiche».

