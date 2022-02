Sadio Mané cuore d'oro: paga le cure di un ragazzo in fin di vita

Sadio Mané campione in campo... e fuori. Il senegalese ha conquistato domenica con la sua nazionale la Coppa d'Africa ma è stato allo stesso tempo anche protagonista di un bellissimo gesto: aver aiutato un giovane ragazzo in fin di vita. L'attaccante del Liverpool era stato trasportato in ospedale - durante gli ottavi di finale contro Capo Verde - per dei controlli precauzionali, dovuti ad uno scontro in campo che avevano fatto temere a una commozione cerebrale, e proprio mentre era lì ha scoperto della situazione disperata di una famiglia che pregava per le condizioni del proprio figlio, il quale era stato investito da una moto e riversava in condizioni drammatiche. Secondo quanto riporta l'emittente camerunense Équinoxe TV Mané avrebbe a quel punto preso a cuore la vicenda decidendo subito di donare al reparto il corrispettivo di 600€ per le cure, una volta venuto a conoscenza che i genitori non potevano permetterselo. Una storia che ha visto poi fortunatamente il lieto fine, dato che l'intervento dei medici - anche grazie a quel contributo in denaro - ha permesso al ragazzo di salvarsi e non essere più in pericolo di vita.

APPROFONDIMENTI CALCIO ESTERO Coppa d'Africa, il trionfo del Senegal è di rigore:... SPORT Senegal, il bus della squadra circondato dai tifosi a Dakar SPORT Coppa d'Africa, l'arbitro "offre" fischietto e... SPORT Coppa d'Africa, Senegal campione per la prima volta

Un torneo indimenticabile quindi per il calciatore senegalese che, oltre a contribuire al successo e festeggiare il primo storico titolo della sua nazionale nella competizione africana (suo il rigore decisivo in finale), sarà ora per sempre legato alla vita di questo fortunato ragazzo.