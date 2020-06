Il Consiglio della Figc ha deliberato le promozioni in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina al momento dello stop al comando dei rispettivi gironi. Nel Girone A il Monza di Brocchi era primo a +16 sulla Carrarese. Il Vicenza comandava il girone B con 61 punti, mentre la Reggina era in testa al gruppo C con 69 punti in 30 partite.

