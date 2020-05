Calcio, lo spostamento al 20 agosto per finire i tornei non riguarda la serie A

«Le stagioni si chiuderanno il 31 agosto e i tornei si dovranno chiudere il 20 agosto» questa la comunicazione al termine del consiglio federale andato in scena nel pomeriggio. Lo spostamento però riguarda solo i campionati di serie B e C. Non la serie A che ha il paletto fissato dalla Uefa al 2 agosto. Questo perché poi si giocheranno Champions ed Europa league. L'obiettivo dei 20 presidenti resta quello di chiudere la stagione per quella data.

Il prolungamento al 20 agosto servirà alla Lega di serie A soltanto per concludere la coppa Italia. Con i tempi ristretti e il possibile inizio al 20 giugno non ci sarebbero slot possibili per giocare le semifinali e la finale del torneo nazionale.

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA