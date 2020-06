Calcio, passa la linea Gravina: sì all'algoritmo per le retrocessioni. In caso di stop playoff e playout

Nessuna sorpresa nel Consiglio federale tenutosi questa mattina a via Allegri a Roma. Passa la linea Gravina. Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contrari (la Lega Serie A). Approvate le linee guida proposte dal presidente Gabriele Gravina. In caso di nuovo stop, se ci saranno i tempi tecnici si ricorrerà a playoff e playout. Se lo stop sarà definitivo, invece, si userà l'algoritmo che decreterà le qualificate in Europa e le retrocessioni. In quest'ultimo caso lo scudetto non sarà asegnato.

La Figc contro i furbetti: chi sgarra sarà escluso dal campionato

Tifosi doc all’Olimpico: gli eroi anti-Covid per riscaldare la finale di Coppa

L'agoritmo:

Pt(x) + [(mpc t(x) x c t(z-x)) +(mpf t(x) x f t(z-x))]

Nel dettaglio ogni voce a cosa si riferisce: Pt(x)= punti realizzati dalla squadra nelle gare giocate; mpc t(x)= media punti in casa della squadra nelle gare giocate; c t(z-x)= gare casalinghe da disputare; mpf t(x)= media punti in trasferte della squadra nelle gare giocate; f t(z-x)= gare in trasferta da disputare.

LEGGI ANCHE ---->Ecco come funziona l'algoritmo della serie A

Le decisioni per la Serie B e la Serie C

Nel campionato cadetto sarà l'algoritmo a stabilire play-off, play-out e retrocessioni. Il Consiglio federale ha poi deciso che Monza, Vicenza e Reggina saranno promosse in Serie B.

Ultimo aggiornamento: 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA