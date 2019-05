«Le date delle prossime due sessioni di calciomercato andranno dall'1 luglio al 2 settembre per quella estiva e dal 2 al 31 gennaio per quella invernale. Sono in linea con le date delle altre federazioni». Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale. Ultimo aggiornamento: 16:43





