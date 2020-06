Bundesliga, il Bayern a 3 punti dal 30esimo titolo, sarebbe l'ottavo consecutivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lasi avvia a passo spedito verso la conclusione ma, soprattutto, prepara la festa delMonaco che, vincendo domani in casa del Werder Brema, metterebbe le mani in maniera matematica sul Meisterschale: il 30esimo della storia e l'ottavo consecutivo. Ovviamente la squadra di Flick si confermerebbe campione di Germania anche se il Borussia Dortmund non vincesse in casa contro il Mainz. Ma il tecnico tedesco non tiene nemmeno in considerazione questa ipotesi. Domani sera vuole chiudere i conti e concentrarsi sulla finale di Coppa, altro titolo da mettere in bacheca.La 32esima giornata della Bundesliga mette comunque in palio punti pesanti. Il Lipsia in casa contro il Dusseldorf cerca la vittoria per mettere fine, in maniera definitiva, la sua corsa alla Champions del prossimo anno. Il cammino altalenante nelle ultime partite interno però, non lascia tranquillo Nagelasmann, che pretende un'inversione di tendenza. Schick, come succede da 4 gare a questa parte, sarà ancora titolare, avvinando così il riscatto. Impegno semplice per il Leverkusen contro un Colonia ormai tranquillo. E, il Bayer, può approfittare dello scontro tra Monchengladbach e Wolfsburg, vero big match della giornata con due squadre che devono vincere a tutti i costi. Può approfittarne anche l'Hoffenheim, impegnato in trasferta contro l'Augusta, che guarda con molto interesse alla sfida che può regalargli chance di Europa League senza passare dai preliminari. Chiudono Francoforte-Schalke, Friburgo-Hertha e Union Berlino-Paderborn.