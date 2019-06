Un Mondiale Under 20 tutto da vedere anche per il mondo arbitrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se ne sono accorti in pochi, ma il Mondiale Under 20 sta proponendo qualcosa di nuovo. Non tanto sul piano dei futuri campioni che diventeranno protagonisti, quanto sul piano regolamentare. Già, perchè, dal 1 giugno scorso sono entrate in vigore le nuove regole stabilite dall'Ifab. Dieci punti, in sostanza, che già vengono applicati a mondiale Under 20 (e nelle competizioni Fifa) e che, dalla prossima stagione, dovranno essere seguite su tutti i campi di calcio, da quelli di serie A (facile...) a quelli Dilettanti e Giovanili (attendersi un po' di confusione qui sarà naturale...) perché il regolamento del calcio è unico per tutti.Cambio delle regole voluto dall'Ifab (e approvate lo scorso mese di marzo) che tendono a sveltire il gioco del calcio; o meglio, a limitare le eprdite di tempo. Una su tutte: l'uscita dal terreno di gioco, che fino a dieci giorni fa, spesso era una processione verso la panchina, con la volontà di guadagnare (o perdere) tempo. D'ora in poi, il calciatore sostituito dovrà uscire dal punto a lui più vicino, sia dietro le porte, all'altezza della bandierina o dal lato opposto alle panchine.Riportiamo nel dettaglio le modifiche al regolametno del gioco del calcio:Falli di mano: resta la volontarietà, ma sarà comunque fallo di mano anche per un tocco involontario, se le braccia sono in posizione innaturale e cioè all’altezza delle spalle o sopra, se il braccio è più largo del corpo. Insomma varrà la cosiddetta ‘regola dell’orologio’: più le braccia sono staccate dalle ore 6 e più sarà possibile concedere il rigore.Rimessa dal fondo: il portiere non sarà obbligato a far uscire il pallone dall’area di rigore, ma potrà passarla ad un compagno anche dentro l’area di 16 metri.Allenatori: da adesso, come i calciatori, saranno prima ammoniti e poi eventualmente espulsi. E come i calciatori, una volta espulsi salteranno la giornata successiva del torneo in questione.Calci di punizione: la squadra che batte una punizione non potrà disporre elementi nella barriera avversaria, ma solo a distanza di almeno un metro da essa, in qualunque direzione.Rigori: il portiere sarà obbligato a tenere almeno un piede sulla linea, non più due come oggi. Il VAR potrà però intervenire e far ripetere il rigore, in caso di parata, se il portiere al momento del tiro non aveva almeno un piede sulla linea.Sostituzioni: non sarà più obbligatorio uscire a metà campo, ma per evitare perdite di tempo o per guadagnarne sarà possibile per il giocatore sostituito lasciare il campo da qualunque posizione del rettangolo verde.Palla toccata dall’arbitro: se prima, dopo un tocco del direttore di gara, la palla si continuava a giocare, ora non sarà più così. Nel caso in cui il tocco dell’arbitro favorisca un assist o addirittura un gol, o faccia semplicemente perdere il possesso palla, il gioco sarà ripreso con una rimessa dell’arbitro stesso, mentre in area di rigore la palla andrà sempre al portiere.Cartellini e vantaggio: sarà possibile, per la squadra che subisce un fallo, battere immediatamente la punizione senza aspettare la sanzione dell’arbitro, che terminata l’azione penserà poi a estrarre il cartellino (giallo o rosso) a chi ha provocato il fallo.Palla a due: non sarà più prevista. L’arbitro consegnerà direttamente la sfera a chi deve giocarla, e l’avversario dovrà tenersi a una distanza di almeno quattro metri.Gol con tocco di mano: la volontarietà non sarà più un criterio. Qualsiasi rete segnata con un tocco di mano (anche involontario) non sarà più convalidata. Tale regola, tuttavia, non vale per gli autogol.