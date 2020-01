Calcio, adesso è ufficiale il ritorno in campo di Osvaldo: ha firmato per un anno con il Banfield

Si è allenato anche il primo dell'anno proprio per la voglia di ritornare in campo dopo tre anni e mezzo. Pablo Daniel Osvaldo, insomma, fa sul serio. E, dopo la notizia di un ritorno agli allenamenti con il Banfield, è proprio il club argentino ad ufficializzare tramite il proprio profilo Twitter il sodalizio con l'attaccante ex, tra le altre, di Fiorentina, Bologna, Roma, Inter e Juventus: «Daniel Osvaldo si aggrega per un anno. Dà il via alla preseason insieme al resto del gruppo». L'ultima partita giocata dall'attaccante, con la maglia del Boca Juniors, il 13 maggio del

2016 a Montevideo contro il Nacional (Coppa Libertadores). Adesso, a 33 anni, è pronto alla nuova avventura.





