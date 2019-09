© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buonissima la prima. Il Real Fiumicino/Futsal Isola si lascia alle spalle un precampionato difficile, pieno di infortuni, superando di autorità all’esordio in C1 il fortissimo Vallerano Futsal. All’Olimpia finisce con un rotondo tre a zero. Apre Zoppo junior. Poi i ‘senior’ Bonanno e Mazzuca chiudono il conto.“È stata una prova convincente - spiega il presidentissimo Giuseppe Picciano -. Non era facile, il Vallerano è una squadra molto attrezzata che lo scorso anno ha fatto benissimo in C1. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità e anche dei nostri difettucci. All’Olimpia sarà difficile per tutti. I giovani? Zoppo, De Nardis e Fracassi sono stati la nostra arma in più. Dispiace per l’infortunio di Pascariello, quest’anno la sorte non ci sorride proprio. Il fatto di essere gli stessi dello scorso anno ci ha aiutato, l’amalgama è già buona. I ‘vecchietti’ sono in forma. Arribas, Imperato, Caparrotta, Mazzuca, Serbari sono una garanzia per noi. Stiamo lavorando tanto, la C1 è un campionato difficilissimo, ma siamo fiduciosi. Abbiamo un’under che sotto la guida di mister Mureddu e la supervisione di mister Consalvo sta crescendo molto. Hanno già vinto due amichevoli su due. C’è tanto ancora da fare, molti ragazzi arrivano dal calcio a 11 e capire il futsal non è semplicissimo. Ma c’è tempo e loro devono pensare solo a seguire i consigli dei tecnici e dei senior”.