Escort in cambio di informazioni riservate: scandalo nel calcio a 5

Coinvolge direttamente lalo scandalo che ha portato il presidente nazionale del, a rassegnare le dimissioni. Un abbandono dettato dal fatto che lo stesso Montemurro avrebbe fornito informazioni riservate al presidente del, in cambio delle prestazioni di una prostituta.La notizia, anticipata dalla Gazzetta dello sport, viene confermata negli ambienti del Calcio a 5 pontino che tra l'altro naviga in pessime acque di classifica, essendo all'ultimo posto della massima serie. La notizia anticipata da Montemurro, relativa all'esclusione del Maritime Augusta dal campionato, avrebbe consentito di acquisire dei giocatori prima della concorrenza.Al momento non vengono rilasciate dichiarazioni dalla Lynx Latina.