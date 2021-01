Calcio a 5, il presidente è Luca Bergamini, romano. Ex portiere, batte l'avvocato Dario

E’ un ex portiere il presidente della divisione calcio a 5 della federazione. Luca Bergamini, romano, vanta 4 scudetti con la Roma e una partecipazione al mondiale, si è aggiudicato la competizione elettorale con 117 preferenze, contro le 76 di Antonio Dario.

Alla fiera di Roma si sono ritrovati 100 rappresentanti dei club delle massime competizioni, che hanno raccolto anche la delega di 94 votanti. Dunque erano assenti solo 13 società, mentre uno ha votato scheda bianca.

Eletti gli 8 consiglieri che appoggiavano il nuovo presidente, di 60 anni: Alfredo Zaccardi, Andrea Farabini, Umberto Ferrini, Leonardo Todaro, Stefano Castiglia, Antonio Scocca, Donato Giovanni Allegrini e Stefano Salviati. Il calcio a 5 italiano sosterrà all'unanimità Cosimo Sibilia, alla presidenza della Lega nazionale dilettanti ed Ettore Pellizzari come vice presidente vicario della Lnd. In consiglio federale della Figc andrà il presidente Bergamini in persona.

La Divisione veniva dalle dimissioni di Andrea Montemurro, fra lo scandalo a luci rosse e la gestione discutibile delle finanze, è stato necessario il commissariamento.

Bergamini tenterà di rilanciare il calcetto, secondo la vecchia definizione, che in questo periodo sta risentendo dell’assenza del pubblico nei palazzetti e dei problemi economici, senza dimenticare il brusco stop dei livelli regionale e giovanile. Il nuovo presidente si batterà per la crescita, promette trasparenza e organizzazione.

