Siamo nel 2018 ed è passato molto tempo da quando era stata costituita l'Associazione Calciatori Dilettanti, di cui, insieme ad un gruppo di amici, ero stato promotore. Allora, c'eravamo messi in testa che le cose, per i calciatori non professionisti, dovevano cambiare, che non potevano continuare in quel modo. Mancavano, per i tanti ragazzi degli "altri" campionati, tutele economiche e regolamentazioni, soprattutto sui tesseramenti.Temi e problemi che i calciatori della mia generazione non avevano, perché dovevi solo pensare ad allenarti e far vedere le tue doti utili per il gruppo per conquistarti un posto in squadra. Non dovevi, cioè, preoccuparti di rimborsi spese o di liste di trasferimento o di svincolo. Bastava una stretta di mano tra persone che avevano una parola d’onore. Ma le cose cambiano e con il tempo la situazione è peggiorata, con vincoli a vita e nessuna garanzia del rimborso spese pattuito. Così, se volevi liberarti dovevi pagare, altrimenti smettevi di giocare.Per non trasformare questi cambiamenti in una penalizzazione assoluta per i calciatori, è nata l’associazione calciatori dilettanti, di cui sono stato presidente. Forse non tutti sanno che questo gruppo di amici ha portato la Federazione a ridiscutere lo svincolo, portandolo a 25 anni, e introdurre il contratto economico del calciatore dilettante. Per ora valido solo per la serie D.Purtroppo dopo una partenza folgorante la nostra battaglia si è un pò arenata e solo l’AIC è rimasta a cercare di migliorare la situazione, ma ci sarebbe ancora molto da fare. Non sempre le forze messe in campo bastano. Così viene da chiedermi: Ma voi a cosa sareste disposti a rinunciare per poter riprendere il percorso? Forse tanto, ma anche se a parole tutti vorrebbero partecipare, in realtà pochi (o nessuno?) hanno il coraggio e la voglia di esporsi per un bene comune o per una causa più grande. Quindi tenetevi le cose così come stanno, ma poi non lamentatevi. E se avete bisogno di pagare qualcuno quando dovete firmare un accordo economico o recuperare i soldi che vi hanno promesso… non lamentatevi.