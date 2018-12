I calciatori della Roma con le famiglie al Palalottomatica per “Disney on Ice”

Serata in famiglia per i calciatori della Roma che hanno partecipato al Palalottomatica alla prima delle tre serate di “Disney on Ice”, la magia e la musica delle più belle fiabe Disney in un incredibile spettacolo sul ghiaccio. Non poteva mancare la famiglia Totti, Lorenzo e Veronica Pellegrini, Perotti e la sua Julieta, Santon e Chloé e anche la coppia Dzeko-Amra. Tutte le famiglie hanno portato i propri figli per regalargli una notte indimenticabile in vista di Natale. La serata, cominciata alle 19.30, è stata organizzata dalla società giallorossa. © RIPRODUZIONE RISERVATA