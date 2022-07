Calciatore arrestato per stupro, caos Premier League. «Ha 30 anni e dovrebbe giocare ai mondiali in Qatar»

Un calciatore della Premier League è stato arrestato con l'accusa di stupro. È stato arrestato a Londra, nella zona nord della capitale britannica. Secondo gli inquirenti avrebbe commesso violenza sessuale. Non si conosce però l'identità del giocatore. E questo per motivi legali. Secondo quanto riportato dal tabloid Sun, il calciatore si avvia verso i 30anni ed è in procinto di partecipare ai mondiali in Qatar. Gli inquirenti lo hanno trattenuto per interrogarlo circa un incidente avvenuto lo scorso mese. La polizia ha confermato il fermo.

🚨Premier League footballer ‘arrested on suspicion of rape’ of woman in her 20shttps://t.co/xwFQPHkPS8 — The Independent (@Independent) July 4, 2022