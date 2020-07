Lampo di Okaka, l'Udinese passa alla Sardegna Arena e aggancia il Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione "aggancio" completata, l'Udinese batte per uno a zero il Cagliari alla Sardegna Arena e sale al tredicesimo posto. La rete decisiva di Okaka dopo appena tre minuti di gioco.La sconfitta del Lecce nell'anticipo delle 17 ha regalato tranquillità all'Udinese che ha approcciato il match con il piglio giusto. Sono bastati solo 3 minuti alla squadra di Gotti per sbloccare la gara, con la settima rete di Stefano Okaka: record in serie A per l'ex Roma, che l'anno scorso si era fermato a sei. Udinese sciolta, propositiva, con De Paul padrone del campo e vicino al raddoppio in almeno due occasioni con conclusioni da fuori area. Del Cagliari, come spesso è capitato nelle ultime partite, poche tracce nei primi 45' di gioco con il giovane Ladinetti, all'esordio da titolare, timido in fase di costruzione. La tecnica e la garra del trio Rog, Nainggolan e Nandez, tra i segreti del Cagliari da "favola" della prima fase di stagione, sono quasi un ricordo. Tante voci di mercato per i rossoblù, a cominciare proprio dall'allenatore, hanno spento testa e gambe con i friulani più reattivi e vicini a più riprese al raddoppio.L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale ci ha provato a "scuotere" la squadra, con diversi giocatori freschi e cambi di modulo nel corso della ripresa. L'obiettivo minimo, dopo la mancata qualificazione all'Europa League era arrivare al nono posto, con la squadra che nel post lockdown è scesa dall'undicesimo al tredicesimo. Lo spostamento in cabina di regia di Nahitan Nandez e l'ingresso in particolare di Gaston Pereiro hanno dato maggior brillantezza all'azione offensiva dei sardi, che tuttavia hanno prestato il fianco al temibilissimo Kevin Lasagna in contropiede. Ai "punti" il secondo tempo sarebbe finito in pareggio, con i sardi che hanno sciupato l'occasione più grossa con Joao Pedro al 94'.Quinta sconfitta in undici gare per i rossoblù, che mercoledì chiuderanno la loro stagione "casalinga" ospitando la Juventus alla Sardegna Arena. L'Udinese aggancia i sardi al tredicesimo posto e dopo la sconfitta del Lecce e la salvezza matematica può organizzare con calma la prossima stagione.