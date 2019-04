Pavoletti decisivo, al Cagliari la sfida salvezza con la Spal

Ultimo aggiornamento: 17:51

Tre punti d'oro, finisce 2 a 1 per il Cagliari la sfida salvezza della Sardegna Arena contro la Spal. Ancora una volta decisivo il gol del bomber Pavoletti, all'undicesimo centro stagionale, dopo che Faragò e Antenucci avevano chiuso il primo tempo sull'1 a 1.Pavoletti vs Petagna, la sfida nella sfida tra due dei centravanti più prolifici del nostro campionato è inizialmente rinviata : 10 gol a 12 per lo spallino, che parte dalla panchina. Gara da pre- Bosman, 17 giocatori italiani su 22 in campo e squadre in forma, con la Spal reduce da tre vittorie consecutive e il Cagliari da due e una sconfitta nelle ultime tre giornate. Ma sotto si corre e la classifica è corta con sei squadre racchiuse in sei punti: Bologna, Empoli e anche Frosinone non vogliono mollare. Lo sa bene il Cagliari che non può sbagliare e parte fortissimo, trovando dopo appena tre minuti il gol con Paolo Faragò, prontissimo al tap-in vincente dopo il tiro di Barella respinto da Viviano. Dopo le polemiche della settimana, con il caso Kean a far discutere, i sardi scaricano tutta la loro rabbia in campo e schiacciano la Spal nella sua trequarti: primo tiro in porta degli emiliani al 13'. Posta in gioco importante, il minimo errore può essere fatale e al 18' il Var non perdona il tocco di mano in area di Ceppitelli, con Antenucci che batte Cragno dagli undici metri e rimette le squadre in parità. Il Cagliari, dopo aver provato la fuga, rallenta i giri del motore e nei restanti due terzi del primo tempo domina l'equilibrio, pur con un buon ritmo: tre gialli a "placare gli animi" e tanti giocatori "svenuti" a spezzare il gioco. Qualità in campo, nonostante le posizioni in classifica emiliani e sardi regalano un primo tempo piacevole sotto una pioggia intermittente.Le squadre non si accontentano e a inizio ripresa rompono gli indugi. Tre punti oggisignificherebbero tre quarti di salvezza in tasca e il Cagliari al secondo tentativo centra il bersaglio con il suo bomber Pavoletti, che al 60' mette dentro l'undicesima rete stagionale, ottava di testa per l'ariete di Livorno, il migliore del nostro campionato in questa speciale classifica. Barella e Pellegrini scatenati, i sardi spinti dai più giovani in campo tengono alto il pressing e creano le occasioni per il raddoppio: solo la traversa tra il Cagliari e il 3 a 1. La Spal non vuole vanificare la striscia vincente con vittorie pesanti su Lazio e Roma e Semplici mette dentro il gigante Petagna che al 72', due minuti dopo il suo ingresso mette i brividi alla Sardegna Arena. Ritmi alti, gioco, emozioni, questa partita di medio-bassa classifica dimostra come in tanti si sbaglino a considerare la nostra serie A di basso livello. Durante il flipper di emozioni il Cagliari reclama un rigore e segna il possibile gol del k.o. ancora con Pavoletti, ma Banti annulla per una presunta carica su Viviano. Dopo cinque minuti il fischio finale regala tre punti meritati al Cagliari, che si metta da parte tre quarti della torta salvezza: basterà cercare le ultime "fette" nelle restanti sette partite. Per la Spal una sconfitta che pesa, ma giocando in questo modo anche la squadra di Semplici centrerà facilmente la salvezza.