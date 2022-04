Cagliari-Sassuolo 1-0, decide Deiola: nel finale doppio brivido ma Mazzarri sorride

Voleva solo un gol in più dell'avversario. E lo ha ottenuto. Mazzarri si gode il successo del Cagliari contro il Sassuolo in una gara a dir poco importante nella corsa salvezza. Nel lunch match della vigilia di Pasqua, la Serie A sceglie la sfida tra tecnici toscani ma con obiettivi, personali, diversi. Erano troppo importanti i tre punti per il Cagliari che ora, a poche giornate dalla fine, stacca Venezia (2 partite da recuperare) e Genoa ora a 6 punti di distanza. Decisivo il gol di Deiola per i padroni di casa a 3 minuti dalla fine del primo tempo. Nel finale di partita "autopalo" del Sassuolo: assist di tacco di Marin per Pereiro e poi Djuricic che rischia l'autogol. Gli ospiti sfiorano il pareggio però con Raspadori ma l'attaccante azzurro, dopo il buco di Lovato, viene neutralizzato da Cragno.

Cagliari-Sassuolo 1-0, cronaca e tabellino