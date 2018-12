Cagliari-Roma, le pagelle: Schick è un flop. Cristante, non solo gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoCAGLIARI Buchi al centro, anemia in attacco. Si salvano in pochi.OLSEN 6Il vento gli spettina qualche pallone insidioso, la parata in uscita su Farias e quella su Faragò firmano la sua scarsa colpevolezza sulla sconfitta.FLORENZI 5,5Prezioso per qualche recupero acrobatico, ha un ruolo attivo nell’azione del vantaggio firmato da Cristante. Soffre molto nella ripresa i guizzi di Padoin e Farias. Chiude tardi la diagonale su Ionita.MANOLAS 5Smezza con Fazio il corpo a corpo con Cerri. Non stava benissimo e ogni palla verticale diventa un problema gigantesco, che gestisce discretamente. Nel finale cicca l’intervento sulla palla per Sau.FAZIO 5L’occhio apprensivo è sempre sul duo Farias-Cerri, che non sono Gullit e van Basten, ma gli creano fastidi fisici. Fatica, specie nel finale. Confusione.KOLAROV 6,5Gioca molti palloni, la maggior parte illuminanti. La punizione (deviata in barriera da Cerri) doveva mettere in frigo la vittoria e dare un sollievo alla Roma. Invece, niente.CRISTANTE 6,5Corsa, recupero palla, inserimenti. Ha il compito, non semplice, di annebbiare le idee di Joao Pedro e, quando è possibile, buttarsi dentro l’area avversaria. Il gol arriva da fuori, però. Nel finale paga la stanchezza accumulata.NZONZI 5,5Agita la palla come un violino: delicato ed efficace. Tosto là in mezzo, poi finita la danza si siede e nel secondo tempo va in apnea. Scoprendo i centrali alle spalle.UNDER 5,5Avvia il gol di Cristante, poi sbaglia qualche buon contropiede. Va a intermittenza.ZANIOLO 6Era quasi la giornata del primo gol: una volta tira bene e la palla esce di un soffio, la seconda tira male, la terza e la quarta è “colpa” di Cragno. Egoista, anche. Che - si dice - è segno di personalità. Ok, ma la palla a Schick la doveva dare.KLUIVERT 5Giochicchia un tempo (con assist per Cristante), nella ripresa è un fantasma. Tra il gigante Srna e il bambino, vince il primo.SCHICK 4,5Tiene impegnati i centrali, ma è moscio all’appuntamento con la porta.LU. PELLEGRINI 4,5Entra come ala e non dà nulla. Terribile rientro.PASTORE 4Non tiene un pallone là davanti.JESUS NGFa in tempo a osservare il gol del pareggio.DI FRANCESCO 4Sprecato in pochi minuti un tesoretto di due gol. La rete presa undici contro nove con difesa “rinforzata” con Jesus grida vendetta. I cambi alla fine sono stati dannosi, ma non c’erano grosse alternative in panchina. Siamo ai soliti problemi di carattere e di concentrazione.MAZZOLENI 5Nel finale gli sfugge la partita di mano.