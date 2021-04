Cagliari-Roma live ore 18: Smalling e Santon titolari. Nandez sostituisce Nainggolan

A quattro giorni dalla semifinale di Europa League, la Roma affronta il Cagliari in trasferta e cerca di tornare alla vittoria lontano dall'Olimpico. Tra i titolari tornano Smalling in difesa e Santon sulla corsia esterna, in attacco Mayoral con alle spalle Perez e Pellegrini. Sardi alla ricerca di punti salvezza con il tridente Joao Pedro, Simeone e Pavoletti mentre Nandez proverà a non far rimpiangere Nainggolan.

CAGLIARI: Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; João Pedro, Pavoletti, Simeone



All.: Semplici.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Santon, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Mayoral.



All.: Fonseca.

