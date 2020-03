© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAU LOPEZ 6Prende a pugni una botta di Luca Pellegrini e una di Nainggolan. Respinge (sfortunatamente male) il rigore nel finale di Joao Pedro. Dignitoso.PERES 6Attacca Pellegrini e poi lo aspetta, meglio nella prima fase che nella seconda. Un duello che finisce senza vincitori.SMALLING 5Lascia quell’attimo di troppo, in area, a Joao Pedro, che fulmina lui e Pau Lopez. Uno svarione da esterno sinistro, uno nel finale con quel mani goffo in area di rigore. Distratto.FAZIO 6Va un po’ meglio del compagno inglese. Non benissimo su Pereiro.KOLAROV 6,5Parte con uno stop sbagliato, che avvia la ripartenza del Cagliari. Prende il volo piano piano, tirando fuori il carattere nel momento più delicato. Concorso di merito sul col di Mkhitaryan.VILLAR 6Non azzarda mai la giocata da fenomeno ma fa sempre tutto abbastanza bene. Per essere la prima da titolare, non male. Prede botte e si rialza. Caratterino.CRISTANTE 6Affossa qualche ripartenza con palloni, anche facili, sbagliati grossolanamente. Corre tanto, spesso nel vuoto, ma riesce spesso a tappare i buchi che si vanno creano via via.UNDER 6,5Le migliori occasioni dei primi minuti partono, direttamente (tiri in porta) o indirettamente (assist) dai suoi piedi. Meritava di andare in rete, nonostante le energie spese anche in fase difensiva. Per questo cala con il passare dei minuti e Fonseca lo richiama in panchina.MKHITARYAN 7,5Brioso, di qualità e con personalità. Giocatore, quando sta bene, di altra categoria. Sfiora di testa la palla del quarto gol.KLUIVERT 7Non troppo appariscente nel primo tempo, fa un lavoro sporco ma molto utile. Si toglie la soddisfazione di chiudere il match con una volata verso Olsen su spinta di Kalinic.KALINIC 8Si riprende alla Sardegna Arena la rete che gli era stata rubata all’Olimpico un girone fa. L’assist è di un vecchio amico della Roma, Luca Pellegrini. Poi arriva la palla pulita di un altro amico, Mkhitaryan. E sono due. S’è svegliato. E come se non bastasse, serve lui la palla gol per Kluivert.PEREZ NGRischia l’autogollonzo con un retropassaggio.SANTON NGSi fa ammonire.VERETOUT NGGiusto in tempo per vivere gli ultimi patemi.FONSECA 6,5Sceglie Kalinic e sceglie bene. La Roma continua a subire troppo, almeno stavolta crea.DI BELLO 5L’ammonizione a Under è conseguenza di un suo errore grossolano. Nove gialli. Troppi.