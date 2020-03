Cagliari-Roma, dalle 18.00 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 14:23

Cagliari e Roma si affrontano nel match domenicale delle ore 18 per la 26esima giornata di Serie A. I sardi, che vivono un periodo di crisi profonda e che sembra non avere fine, vengono dal match rinviato di Verona a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nord Italia, mentre la Roma è tornata a vincere all'Olimpico dopo oltre due mesi grazie al 4-0 sul Lecce, in virtù del quale i giallorossi hanno consolidato il quinto posto salendo a 42 punti in classifica.(4-3-2-1) Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran(4-2-3-1) Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Mkitaryan, Kluivert; Kalinic. All FonsecaFanno impressione i numeri del Cagliari: nessuna vittoria nelle ultime 10 gare di campionato, e soprattutto solo 4 pareggi a fronte di ben 6 sconfitte; ultima vittoria in casa il 2 dicembre 2019, 4-3 sulla Sampdoria. Roma reduce da 2 sconfitte consecutive in trasferta, prima il 4-2 di Sassuolo e poi il 2-1 di Bergamo al cospetto dell'Atalanta.